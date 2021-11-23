Пьер Гасли: наш темп в Катаре шокировал. Не понимаю, как можно быть такими медленными

Гонщик команды «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением об итогах Гран-при Катара. Гасли закончил гонку на 11-м месте, его партнёр по команде Юки Цунода стал 13-м.



«В целом наш темп шокировал. У нас нет ответа, почему так произошло. На первых кругах я старался держаться за Алонсо, но это удавалось с большим трудом. Потом мы пытались реализовать агрессивную стратегию с двумя остановками, но скорости не было. Это было шокирующе. Фернандо даже на старых шинах был далеко впереди нас на свежих.



Я не понимаю, как мы можем быть такими медленными во время гонки. Нам нужно пересмотреть многие вещи. Даже на совершенно свежих шинах мой темп был низким. Не думаю, что стратегия как-то повлияла. Мы могли сделать одну, две, пять остановок — скорости не было», — цитирует Гасли RaceFans.