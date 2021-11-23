«Я не слышал сигнала». Карлос Сайнс рассказал, как пропустил вызов на пит-стоп в Катаре

Гонщик команды «Феррари» Формулы-1 Карлос Сайнс подвёл итоги Гран-при Катара. Сайнс занял седьмое место в гонке, его партнёр по команде Шарль Леклер стал восьмым.



«Нам нужно проанализировать, что произошло с радио, потому что я не слышал сигнала и пропустил вызов на пит-стоп. В целом же для меня это была скучноватая гонка, потому что всё время приходилось беспокоиться о шинах. Я берёг шины на протяжении всей дистанции, переживая за левое переднее колесо, с которым у стольких гонщиков были проблемы.



В конце концов такая стратегия окупилась. Но я не мог особо ускоряться, поэтому было скучно. Для команды это тоже был неплохой день. Наверное, с точки зрения пилотирования можно было выступить и получше, но стартовать на «медиуме» против «софта» было непросто», — цитирует Сайнса официальный сайт Формулы-1.