Хельмут Марко: в обычных обстоятельствах Ферстаппен уже взял бы титул

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена завоевать чемпионский титул. На данный момент пилот «Ред Булл» опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на восемь очков, в чемпионате осталось всего две гонки.



«Мы не сдаёмся. В этом нынешнем сезоне гонки часто заканчивались не так, как ожидалось. На бумаге нам лучше подходила трасса в Бразилии, а в Остине все ждали победы «Мерседеса», но выиграли мы.



Макс потерял очки в Баку, Сильверстоуне и Будапеште. В обычных обстоятельствах Ферстаппен уже взял бы титул. Теперь нужно снова набирать очки по максимуму. Но если не справляешься с давлением, такая работа не для тебя», — приводит слова функционера The Telegraaf.