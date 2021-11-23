Хельмут Марко: в обычных обстоятельствах Ферстаппен уже взял бы титул
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена завоевать чемпионский титул. На данный момент пилот «Ред Булл» опережает гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на восемь очков, в чемпионате осталось всего две гонки.
«Мы не сдаёмся. В этом нынешнем сезоне гонки часто заканчивались не так, как ожидалось. На бумаге нам лучше подходила трасса в Бразилии, а в Остине все ждали победы «Мерседеса», но выиграли мы.
Макс потерял очки в Баку, Сильверстоуне и Будапеште. В обычных обстоятельствах Ферстаппен уже взял бы титул. Теперь нужно снова набирать очки по максимуму. Но если не справляешься с давлением, такая работа не для тебя», — приводит слова функционера The Telegraaf.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
16:54
-
15:50
-
14:56
-
13:56
-
13:18
-
12:59
-
12:24
-
11:59
-
10:46
-
09:59
-
00:49
- 22 ноября 2021
-
23:47
-
22:39
-
21:47
-
21:04
-
19:50
-
19:49
-
19:46
-
19:43
-
18:57
-
17:25
-
16:00
-
14:59
-
13:46
-
12:26
-
10:58
-
09:50
-
09:13
-
00:47
- 21 ноября 2021
-
23:59
-
23:20
-
22:14
-
21:18
-
20:52
-
20:23
Партнерский контент