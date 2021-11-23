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В «Альфа Ромео» рассказали о дальнейших планах по сотрудничеству с Тео Пуршером

В «Альфа Ромео» рассказали о дальнейших планах по сотрудничеству с Тео Пуршером
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о планах по участнику молодёжной программы «Заубер», гонщике Формулы-2 Тео Пуршере.

«Тео наверняка поучаствует в нескольких пятничных тренировках в 2022 году. Мы проведём несколько тестовых дней, чтобы попытаться подготовить его к будущим стартам. Конечно, когда участвуешь в Формуле-2, главное — выиграть чемпионат. Это я и попрошу его сделать — выиграть Ф-2.

В последние пару недель мы вели затяжные дискуссии о его времени в Формуле-2. Он действительно провёл фантастический чемпионат. Но мы не должны забывать, что всего 18 месяцев назад он был в Формуле-4. Разница между Ф-4 и Ф-3 велика, и он преуспел в Ф-3. То же самое было и в Ф-2.

Нужно признать, что машина очень сложна, а у нас всего шесть тестовых дней до начала нового сезона. А это, как мне кажется, означает, что было бы слишком рискованно делать такой шаг сейчас. Гораздо лучше сосредоточиться на Формуле-2 в следующем году, а в будущем мы его ещё увидим», — приводит слова Вассёра The Race.

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