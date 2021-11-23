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В «Мерседесе» сделали необычный вывод о поребриках трассы Гран-при Катара

В «Мерседесе» сделали необычный вывод о поребриках трассы Гран-при Катара
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал мнение, согласно которому бордюры на трассе Гран-при Катара оказались слишком агрессивными. Как считает Шовлин, они могли бы быть более агрессивными, тогда риски повредить авто были бы куда меньше.

«Конечно, это странно, потому что проблема в том, что поребрики здесь на самом деле довольно ровные, поэтому можно спокойно заезжать на них. И когда такое происходит, переднее крыло, которое расположено близко к земле, может задеть их.

Удивительно, но, если бы они были более агрессивными, болидам пришлось бы даже легче. А так все ездили по поребрикам и при этом на весьма высокой скорости. И это вызывало риски.

Мы сделали выводы, после чего попросили наших пилотов быть более осторожными на некоторых участках, хотя все были в более-менее одинаковой позиции», — приводит слова Шовлина GPFans.

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