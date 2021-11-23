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«Слишком суровая мера». Брандл — о штрафе Ферстаппена и Боттаса на Гран-при Катара

«Слишком суровая мера». Брандл — о штрафе Ферстаппена и Боттаса на Гран-при Катара
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл высказался о наказании, которое получили пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас за за игнорирование жёлтых флагов в квалификации Гран-при Катара. Боттас потерял три позиции в воскресной гонке, Ферстаппен — пять.

«Я считаю, что штрафы Ферстаппена и Боттаса на стартовой решётке были слишком суровыми. Но ФИА в целом проделывает огромную работу в том, что касается судейства в этом сложном мире Формулы-1.

Я категорически выступаю за то, что правило жёлтых флагов должно иметь абсолютный приоритет, однако с кабины пилота на выходе из последнего поворота не было видно ни флагов, ни предупреждающих лампочек на рулевом колесе. Только вспышка красных огней в ночном небе на финише, указывающая на окончание квалификационной сессии. Так что у гонщиков, мягко говоря, были смягчающие обстоятельства», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.

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