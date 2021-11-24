35-летнего Грожана и Мика Шумахера назвали претендентами на звание новичка года
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Издание Autosport объявило о начале голосования за звание лучшего новичка нынешнего сезона в мире автоспорта. За титул поборются бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar 35-летний Ромен Грожан, гонщик Формулы-2 Оскар Пиастри, Мик Шумахер, принимающий участие в «Королевских гонках» в составе команды «Хааса», и 21-летний китайский пилот Ифей Е (Азиатская серия Ле-Ман).
Победители будут объявлены 19 декабря.
Вскоре на номинацию отреагировал Грожан, оставив соответствующее сообщение на своей официальной странице в «Твиттере».
«Хахаха. Никогда бы не думал, что смогу побороться за награду новичка года в 35 лет», — написал Грожан.
Пост можно посмотреть на официальной странице Ромена Грожана в «Твиттере».
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