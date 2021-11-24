35-летнего Грожана и Мика Шумахера назвали претендентами на звание новичка года

Издание Autosport объявило о начале голосования за звание лучшего новичка нынешнего сезона в мире автоспорта. За титул поборются бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar 35-летний Ромен Грожан, гонщик Формулы-2 Оскар Пиастри, Мик Шумахер, принимающий участие в «Королевских гонках» в составе команды «Хааса», и 21-летний китайский пилот Ифей Е (Азиатская серия Ле-Ман).



Победители будут объявлены 19 декабря.



Вскоре на номинацию отреагировал Грожан, оставив соответствующее сообщение на своей официальной странице в «Твиттере».



«Хахаха. Никогда бы не думал, что смогу побороться за награду новичка года в 35 лет», — написал Грожан.

Пост можно посмотреть на официальной странице Ромена Грожана в «Твиттере».