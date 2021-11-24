Хаккинен — о борьбе за титул: был бы это теннис, я бы сказал, что преимущество у Хэмилтона

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о фаворите в борьбе за титул нынешнего сезона Формулы-1, которая ведётся между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес».



«Если бы это было теннисным матчем, то я бы сказал, теперь преимущество за Хэмилтоном — после его доминирующих побед в Бразилии и Катаре. Хотя Макс лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков, «Мерседес» ответил на это, предоставив Хэмилтону машину, с которой он действительно может бороться за защиту своего титула.

Это битва между Льюисом и Максом, боссами команд Тото Вольфом и Кристианом Хорнером и 2000 людьми, которые участвуют во всём этом. Мы уже видели некоторые напряжённые моменты, и я убеждён, увидим ещё несколько», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.