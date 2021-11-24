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Роберт Кубица останется резервным гонщиком «Альфа Ромео» в 2022 году

Роберт Кубица останется резервным гонщиком «Альфа Ромео» в 2022 году
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Польский гонщик Роберт Кубица сохранит роль резервного гонщика команды «Альфа Ромео» в сезоне-2022, сообщает Motorsport Week.

Ранее было подтверждено, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen в следующем году продолжит сотрудничество с командой Формулы-1 «Альфа Ромео», что стало основной причиной продления контракта с Кубицей.

В нынешнем сезоне Роберт принял участие в двух гонках — ГРан-при Нидерландов и Италии, заменяя Кими Райкконена из-за заражения финна коронавирусом.

Кроме того, в нынешнем сезоне Кубица выступал в чемпионате ELMS, где стал чемпионом с командой WRT. В 2022 году он продолжит выступления в гонках на выносливость.

«Альфа Ромео» в следующем сезоне станет единственной командой, полностью обновившей состав боевых пилотов — Кими Райкконен завершает карьеру, а Антонио Джовинацци покидает коллектив. Их места займут Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

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