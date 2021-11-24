Хэмилтон: в борьбе с Ферстаппеном приходится быть очень осторожным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что при борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном ему приходится действовать осторожно, чтобы избежать аварии.



«Нужно быть очень, очень осторожным, гораздо осторожнее, чем обычно. Нужно постоянно быть готовым сделать что-то, чтобы избежать аварии, даже если вам придётся уйти на более широкую траекторию, ведь все мы хотим добраться до финиша. Если ты будешь слишком упрям и останешься на своей траектории, то вы столкнётесь. Я действую именно так, чтобы в любой момент избежать столкновения. В большинстве случаев у меня получается. Просто не всегда удаётся всё сделать идеально», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас (203).