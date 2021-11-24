Ферстаппен рассказал, сколько титулов в Формуле-1 он хочет выиграть

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие цели он ставит перед собой в Формуле-1.



«У меня не так много целей в Формуле-1. Когда я выиграю титул, я выполню главную из них. Если вы выиграли один титул, уже неважно, как много чемпионатов вы выиграете после этого. Главное — что титул уже есть. Конечно, я всегда буду стараться выиграть как можно больше, но главное уже будет сделано. Это главная цель, и я буду много работать, чтобы достичь её.



После выигранного титула давления становится намного меньше. Я буду получать удовольствие от гонок, но затем я постепенно начну думать и о других целях, которые необходимо достичь, помимо Формулы-1», — приводит слова Макса Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на подкаст The Chequered Flag.