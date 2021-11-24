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Глава отдела аэродинамики «Мерседеса» перейдёт в «Астон Мартин»

Глава отдела аэродинамики «Мерседеса» перейдёт в «Астон Мартин»
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Главный специалист по аэродинамике команды Формулы-1 «Мерседес» Эрик Бландин покинет команду и продолжит карьеру в «Астон Мартин», сообщает The Race.

Бландин работал в должности главы отдела аэродинамики «Мерседеса» с 2017 года, до этого он работал в той же должности в командах «Феррари» и «Ред Булл».

По правилам, Бландин сможет приступить к работе в «Астон Мартин» после обязательного отпуска. Таким образом, новый специалист начнёт работу в команде Лоуренса Стролла ближе к концу 2022 года.

Таким образом, Бландин начнёт работу в команде одновременно с Дэном Фаллоузом, главой отдела аэродинамики «Ред Булл», который займёт должность технического директора в «Астон Мартин» после обязательного садового отпуска.

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