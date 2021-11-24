Хэмилтон: Вольф называл один из наших болидов Дивой, но сейчас моя машина — Монстр-дива
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях в настройке своего болида. Пилот отметил, что у него было мало времени для тренировок и поиска рабочего диапазона.
«Машину было очень и очень сложно настроить. Тото Вольф называл какую-то из наших машин Дивой, но сейчас моя — Монстр-дива. К тому же тренировок стало меньше, поэтому сложнее подобрать оптимальные диапазон и настройки. Если мы не попадаем в рабочий диапазон, я не могу максимально использовать возможности болида на трассе. Но в Бразилии машина была именно такой, как я хотел. Мы идеально попали в настройки, что удавалось сделать лишь один-два раза за сезон. На большинстве трасс этого достичь не получалось», — цитирует Хэмилтона The Race.
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