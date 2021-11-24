Тимо Глок: Боттас не торопится попадать в первый ряд, чтобы помогать Хэмилтону

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о влиянии пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на чемпионскую гонку, где соревнуются партнёр финна по команде Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



«Валттери не торопится попадать в первый ряд, чтобы помогать Льюису. Он ведёт свою гонку, не рискуя, и ему всегда нужна мотивация от Тото Вольфа. Льюис и Макс сами разбираются, какими будут итоги чемпионата», — приводит слова Глока PlanetF1.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Ландо Норрис («Макларен») – 153

6. Шарль Леклер («Феррари») – 152

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77

11. Эстебан Окон («Альпин») – 50

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.