«Льюис — легенда спорта». Фернандо Алонсо оценил своё противостояние с Хэмилтоном

Двукратный чемпион мира, пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Льюисом Хэмилтоном в «Макларене». Испанец и британец были напарниками в сезоне 2007 года.



«С Льюисом у нас не было борьбы, которая была мне необходима. В 2007 году мы стали напарниками и вовлекли друг друга в битву, которую посторонние считали очень большой. Но Льюис тогда только пришёл в Формулу-1, я же был не в лучшей форме и плохо интегрировался в команду. Мы боролись, испытывали из-за этого стресс и плохо справлялись с общей ситуацией. Мы завершили сезон с одинаковым количеством очков, что стало итогом большой и равной битвы, но могли добиваться большего.



Потом у меня в «Феррари» была лучше машина, чем у него. Потом Льюис перешёл в «Мерседес», и уже у него был более быстрый болид. Поэтому у нас больше не было возможно полноценно сразиться, что я считаю упущением в своей карьере. Хэмилтон — легенда спорта. Как и Михаэль Шумахер, он заставляет тебя выйти на предел возможностей», — цитирует Алонсо Racingnews365.