Бинотто: «Феррари» добилась прогресса. Третье место будет для нас хорошей наградой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Функционер подчеркнул, что третье место в Кубке конструкторов должно считаться успехом.
«Очевидно, что борьба в чемпионате ещё не завершена. Впереди ещё две гонки, где мы хотим показать свой максимум.
Считаю, что наша команда добилась прогресса, это несомненно. В прошлом сезоне мы были шестыми, заработав очень мало очков. Считаю, что в нынешнем техническом регламенте мы выжали из ситуации максимум, ведь почти все возможности дальнейшей разработки болида были заморожены.
В нынешнем сезоне нам пришлось отдать приоритет следующему чемпионату. Так что в целом я вполне доволен результатами. Третье место будет хорошей наградой для нас», — цитирует функционера RacingNews365.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 546,5 очка
2. «Ред Булл» – 540,5
3. «Феррари» – 297,5
4. «Макларен» – 258
5. «Альпин» – 137
6. «Альфа Таури» – 112
7. «Астон Мартин» – 77
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 11
10. «Хаас» – 0.
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