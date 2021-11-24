Бинотто: «Феррари» добилась прогресса. Третье место будет для нас хорошей наградой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Функционер подчеркнул, что третье место в Кубке конструкторов должно считаться успехом.



«Очевидно, что борьба в чемпионате ещё не завершена. Впереди ещё две гонки, где мы хотим показать свой максимум.



Считаю, что наша команда добилась прогресса, это несомненно. В прошлом сезоне мы были шестыми, заработав очень мало очков. Считаю, что в нынешнем техническом регламенте мы выжали из ситуации максимум, ведь почти все возможности дальнейшей разработки болида были заморожены.



В нынешнем сезоне нам пришлось отдать приоритет следующему чемпионату. Так что в целом я вполне доволен результатами. Третье место будет хорошей наградой для нас», — цитирует функционера RacingNews365.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 546,5 очка

2. «Ред Булл» – 540,5

3. «Феррари» – 297,5

4. «Макларен» – 258

5. «Альпин» – 137

6. «Альфа Таури» – 112

7. «Астон Мартин» – 77

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 11

10. «Хаас» – 0.