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Гран-при Катара может сменить дислокацию. В числе вариантов — уличная трасса

Гран-при Катара может сменить дислокацию. В числе вариантов — уличная трасса
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Гран-при Катара Формулы-1 может сменить дислокацию, сообщил директор трассы «Лосаил» Хуан Бакеро. Напомним, Катар подписал с Формулой-1 10-летний контракт, который начнёт действовать с 2023 года.

«К проведению недавнего Гран-при трассу пришлось готовить в рекордно короткие сроки. Это мотоциклетная трасса, построенная в 2004 году, поэтому было нужно изменить многие вещи. Мы работали в три смены, положительный результат был достигнут с помощью фантастического командного усилия.

Трасса очень хорошая, но страна хочет, чтобы её уровень был ещё выше. Например, единственная крупная трибуна находится на прямой. Есть многие вещи, которые могут быть лучше. В числе вариантов — обновление этой трассы, постройка нового автодрома или создание уличной трассы», — приводит слова Бакеро AS.

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