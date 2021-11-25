Марко считает, что «Мерседес» отказался от гибкого заднего крыла из-за новых тестов ФИА

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что «Мерседес» не получит должного преимущества на Гран-при Саудовской Аравии, поскольку не сможет использовать конфигурацию с гнибким задним крылом.



«В Катаре мы видели, что преимущество „Мерседеса“ на прямых уже не так велико. Всё было в пределах нормы. Это связано с тем, что после более строгих испытаний „Мерседес“ уже не мог использовать своё слишком гибкое заднее крыло.



»Мерседес" в Саудовской Аравии вновь будет использовать свой ракетный двигатель, но, поскольку они поменяли заднее крыло, это больше не даст им преимущества в 0,4 секунды с круга", — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.



Напомним, «Ред Булл» инициировал дополнительные проверки заднего крыла «Мерседес», которые закончились тем, что команда полностью прошла тесты.