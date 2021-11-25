Роберт Шварцман выступит за «Хаас» на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Российский гонщик Формулы-2 и Академии «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах молодых гонщиков в Абу-Даби в составе команды «Хаас», сообщает пресс-служба коллектива. Тесты состоятся 14 и 15 декабря, сразу после завершения сезона.



«Прежде всего я хотел бы поблагодарить „Хаас“, „Феррари“ и их Академию за эту прекрасную возможность. Это будут мои первые тесты с „Хаасом“, и я с нетерпением жду возможности познакомиться с новой командой, средой, а также научиться у них как можно большему. Возможность выступить за ещё одну команду Формулы-1 — это невероятно, и мне не терпится поработать со всеми», — цитирует Шварцмана пресс-служба команды.



В общем зачёте пилотов Формулы-2 нынешнего сезона Шварцман находится на третьем месте, имея в активе 135 очков. Возглавляет рейтинг Оскар Пиастри (178), на втором месте Чжоу Гуаньюй (142).



Ожидается, что нынешний сезон станет для Шварцмана последним в Формуле-2.