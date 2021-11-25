Штайнер прокомментировал участие Шварцмана в молодёжных тестах в составе «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об участии российского гонщика Роберта Шварцмана в тестах новичков в Абу-Даби в составе американской команды.
«Мы с нетерпением ждём тестов с Робертом в в Яс-Марине в декабре. Его явно высоко ценят в „Феррари“, он является частью их гоночной программы с конца 2017 года. Его способности ясно видны, если посмотреть на его выступления в последние несколько сезонов, в первую очередь — на дебютный сезон в Формуле-2 в прошлом году, когда он выступал против двух наших нынешних гонщиков, Никиты Мазепина и Мика Шумахера. Мы рады, что можем дать Роберту возможность прокатиться на машине Формулы-1 и с нетерпением ждём возможности поработать с ним в Абу-Даби», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.
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