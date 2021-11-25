Дэн Тиктум продолжит карьеру в Формуле-Е

Британский гонщик Дэн Тиктум подписал контракт с командой Формулы-Е NIO 333, сообщает официальный сайт серии. Тиктум станет напарником по команде Оливера Тёрви и заменит в коллективе своего соотечественника Тома Блумквиста.
«Я очень рад выступит в следующем сезоне в составе команды. Меня ждёт серьёзное испытание, поскольку у меня не было времени на подготовку к тестам на следующей неделе, но это захватывающе.
Есть много навыков, которые использует гонщик в каждом чемпионате, но это совершенно другой опыт, эта серия отличается от Формулы-2, и я с нетерпением жду своего дебюта. Я отлично провёл несколько дней с командой на этой неделе и, надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в следующем сезоне», — цитирует Тиктума пресс-служба чемпионата.
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