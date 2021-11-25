«У нас большие амбиции». Отец Никиты Мазепина хочет купить команду Формулы-1

Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором «Хааса», рассказал о желании приобрести команду Формулы-1. Напомним, Дмитрий Мазепин — отец гонщика «Хааса» Никиты Мазепина.



«У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в Формуле-1. У нас есть команда «Хайтек», она представлена в Формуле-4, Формуле-3 и Формуле-2. В идеале венцом должна стать команда Формулы-1, и мы хотим быть её владельцем.



На данный момент ни с кем переговоров не ведём, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет. Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность их будет иной», — цитирует Мазепина «Матч ТВ».