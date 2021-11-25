«У нас большие амбиции». Отец Никиты Мазепина хочет купить команду Формулы-1

Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором «Хааса», рассказал о желании приобрести команду Формулы-1. Напомним, Дмитрий Мазепин — отец гонщика «Хааса» Никиты Мазепина.
«У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в Формуле-1. У нас есть команда «Хайтек», она представлена в Формуле-4, Формуле-3 и Формуле-2. В идеале венцом должна стать команда Формулы-1, и мы хотим быть её владельцем.
На данный момент ни с кем переговоров не ведём, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет. Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность их будет иной», — цитирует Мазепина «Матч ТВ».
- 25 ноября 2021
-
19:02
-
17:50
-
16:41
-
15:43
-
14:13
-
12:53
-
12:02
-
11:56
-
11:00
-
09:53
-
00:40
- 24 ноября 2021
-
23:59
-
22:41
-
21:22
-
20:12
-
19:14
-
18:14
-
17:03
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
12:44
-
11:37
-
09:57
-
00:21
- 23 ноября 2021
-
23:07
-
21:53
-
21:38
-
20:47
-
19:44
-
18:45
-
17:59
-
16:54
-
15:50
-
14:56