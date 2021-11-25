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«Уралкалий» Мазепина-старшего готов увеличить финансирование «Хааса» в 2022 году

«Уралкалий» Мазепина-старшего готов увеличить финансирование «Хааса» в 2022 году
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Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором «Хааса», рассказал подробности сотрудничества с американской командой. Напомним, Дмитрий Мазепин — отец гонщика «Хааса» Никиты Мазепина.

«Соглашение долгосрочное. Есть фиксированный срок и опцион на продление. В какую сумму ежегодно обходится контракт с командой? Понимаю, что это интересно многим болельщикам, но есть коммерческая тайна, раскрывать цифры я не могу. Отмечу только, что в прессе обсуждались суммы и они плюс-минус близки к истине.

На следующий год мы готовы добровольно предложить дополнительные условия, по которым желали бы заинтересовать сотрудников «Хааса» остаться в команде, больше вовлекаться в процессы. Я понимаю, что в течение сезона тяжело путешествовать в 23 страны мира, обслуживать 23 гонки. Человеческий фактор здесь играет большую роль. Поэтому мы всячески хотим повысить внутреннюю мотивацию и как спонсор быть частью команды», — цитирует Дмитрия Мазепина «Матч ТВ».

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