«Уралкалий» Мазепина-старшего готов увеличить финансирование «Хааса» в 2022 году

Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором «Хааса», рассказал подробности сотрудничества с американской командой. Напомним, Дмитрий Мазепин — отец гонщика «Хааса» Никиты Мазепина.
«Соглашение долгосрочное. Есть фиксированный срок и опцион на продление. В какую сумму ежегодно обходится контракт с командой? Понимаю, что это интересно многим болельщикам, но есть коммерческая тайна, раскрывать цифры я не могу. Отмечу только, что в прессе обсуждались суммы и они плюс-минус близки к истине.
На следующий год мы готовы добровольно предложить дополнительные условия, по которым желали бы заинтересовать сотрудников «Хааса» остаться в команде, больше вовлекаться в процессы. Я понимаю, что в течение сезона тяжело путешествовать в 23 страны мира, обслуживать 23 гонки. Человеческий фактор здесь играет большую роль. Поэтому мы всячески хотим повысить внутреннюю мотивацию и как спонсор быть частью команды», — цитирует Дмитрия Мазепина «Матч ТВ».
- 25 ноября 2021
-
20:17
-
19:02
-
17:50
-
16:41
-
15:43
-
14:13
-
12:53
-
12:02
-
11:56
-
11:00
-
09:53
-
00:40
- 24 ноября 2021
-
23:59
-
22:41
-
21:22
-
20:12
-
19:14
-
18:14
-
17:03
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
12:44
-
11:37
-
09:57
-
00:21
- 23 ноября 2021
-
23:07
-
21:53
-
21:38
-
20:47
-
19:44
-
18:45
-
17:59
-
16:54
-
15:50