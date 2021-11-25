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«Ставки очень высоки, но нужно сохранять уважение». Зайдль — о конфликте Хорнера и Вольфа

«Ставки очень высоки, но нужно сохранять уважение». Зайдль — о конфликте Хорнера и Вольфа
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреас Зайдль поделился мнением о конфликте боссов «Ред Булл» и «Мерседеса». Напомним, ближе к концу сезона Кристиан Хорнер и Тото Вольф делают всё более острые заявления в адрес друг друга.

«Конечно, главная причина в том, что ставки очень высоки. Это отличается от тех битв, которые идут в глубине пелотона. Да, с одной стороны, это важно для привлечения болельщиков и создания шоу.

Но я уверен, что некоторые из слов, что мы слышим за последнее время, нам бы не хотелось слышать в данной ситуации. Очень важно, чтобы сохранялось уважение к соперникам, к ФИА и Формуле-1. При этом не важно, за какое место вы сражаетесь. Мы здесь заняты одним делом, потому важно уважать и волонтёров, которые помогают проводить уик-энды», — приводит слова Зайдля PlanetF1.

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