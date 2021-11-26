Перес: Гасли заслуживает получить ещё один шанс в топ-команде
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о французском пилоте «Альфа Таури» Пьере Гасли. Пьер мог рассчитывать на попадание в «Ред Булл», однако австрийская команда решила делать ставку на Переса.
«Я думаю, что в конце концов именно команда располагает самым большим количеством информации. Больше, чем средства массовой информации, и больше, чем сами пилоты.
После нескольких гонок в этом году, скажем, пяти, боссы подошли ко мне и сказали, что довольны мной и хотят, чтобы мы продолжили. Что касается Пьера, то он выступает на высоком уровне и заслуживает того, чтобы получить ещё один шанс в топ-команде», — приводит слова Переса GrandPX.news со ссылкой на Canal +.
Ранее Гасли поделился мнением об итогах Гран-при Катара.
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