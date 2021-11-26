Фернандо Алонсо оценил перспективы завоевать третий титул в Формуле-1

Двукратный чемпион мира, пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о возможности взять третий титул в «Королевских гонках».



«Это многое значило бы. Но дело не в том, что я отчаянно хочу добиться этой цели. Я конкурентоспособен во всём, что делаю, поэтому в ближайшие годы просто буду делать всё, что в моих силах и даже больше.



Третий титул будет много значить с точки зрения того, что я оставлю после завершения карьеры в Формуле-1. Я всегда буду стремиться достичь совершенства в том, за что берусь. Здесь неважен возраст — 19, 42 или 43 года — это образ жизни и полная преданность спорту. Третий титул станет своего рода посланием будущим поколениям», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.