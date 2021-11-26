Фернандо Алонсо рассказал, как долго ещё планирует выступать в Формуле-1

Двукратный чемпион мира, пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, сколько ещё планирует выступать в «Королевских гонках».



«Буду участвовать и после 2022 года. Неважно, будет ли машина в следующем году хорошей или нет. Мой план состоит в том, чтобы остаться здесь по крайней мере ещё на два-три года», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.



В настоящее время Алонсо занимает 10-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На его счету 77 баллов. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 351,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).