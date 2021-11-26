«Так меня воспитал отец». Льюис Хэмилтон рассказал о стремлении всегда побеждать честно
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что стремление быть честным в гонках было привито ему ещё в детстве.
«Просто так меня воспитал отец. Он говорил, что нужно всё доказывать на трассе. В детстве надо мной издевались, как в школе, так во время заездов. Но я хотел побеждать в честной борьбе, а не за счёт каких-то столкновений с соперниками.
Если побеждать честно, уже никто не сможет отрицать твоё превосходство. А когда происходят столкновения, каждый может сказать, что выигрыш случился лишь из-за него. Я хочу быть самым честным пилотом, побеждать благодаря скорости, упорному труду и решимости, чтобы в конце концов нельзя было отрицать всего того, чего я достиг», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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