Дмитрий Мазепин высказался о проблемах Никиты с шасси «Хааса»

Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралкалий», являющейся титульным спонсором «Хааса», сообщил, что сам оплатил постройку нового шасси для команды в середине сезона.



«Да, это действительно была проблема, но мы совместно с командой ее решили. Так случилось, что одно шасси было разбито в конце года в результате большой аварии, и было построено новое. По регламенту можно было использовать старое, и команда решила отдать новое шасси Мику Шумахеру, а Никите досталось старое шасси.



В связи с тем, что на тестах в Бахрейне использовалось одно шасси на двоих, они его использовали по очереди. А на первую гонку Никита получил то старое шасси, на котором не ездил. И он сразу дал обратную связь о том, что это шасси сильно отличается от того, которое он тестировал.



Мы с командой договорились, что в середине сезона – это был июнь месяц, гонка в Монако – команда поменяет шасси между пилотами и дадут возможность сравнить. У Никиты на новом шасси уик-энд прошёл хорошо, а у Мика была большая авария, в котором он это шасси разбил. И мы приняли решение построить новое шасси и я за собственные деньги полностью оплатил постройку этого нового шасси, потому что мы считаем, что команда должна выступать, имея все конкурентные элементы для борьбы на равных», — сказал Дмитрий Мазепин в эфире программы «Все на Матч».