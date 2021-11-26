Перес: у меня нет проблем с тем, чтобы помочь Ферстаппену в борьбе за титул

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не видит проблемы в том, чтобы помочь Максу Ферстаппену в борьбе за титул.
«Это часть игры. Сейчас именно Макс борется за титул, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы помочь ему. Это в общих интересах. Так что меня это не беспокоит. Макс — гонщик момента, он очень силён. Быть его напарником непросто, нор, как мне кажется, я справляюсь с этим неплохо. Конечно, хотелось бы больше побед, но я пока адаптируюсь к команде. Учитывая то, насколько у нас конкурентоспсобная машина, это серьёзный процесс. В итоге на адаптацию мне понадобилось немного больше времени, чем я ожидал.
Но при этом ты понимаешь, насколько трудно на самом деле добиться успеха в Формуле-1. Нет никаких гарантий. В Формуле-1 много отличных гонщиков и отличных команд, так что нет гарантий, что ты за карьеру выиграешь даже одну гонку», — цитирует Переса PlanetF1.
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