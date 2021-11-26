«Сочи Автодром» примет этап WTCR в 2022 году

Организаторы чемпионата WTCR официально представили календарь на сезон-2022, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома». Этап в Сочи состоится в следующем сезоне 6 и 7 августа.



В следующем сезоне количество этапов первенства увеличится с восьми до десяти. Старт сезона запланирован на апрель в Чехии, последние две гонки должны состояться в ноябре в китайском Макао.



Гонки на «Сочи Автодроме» станут седьмым этапом чемпионата WTCR следующего сезона. Примечательно, что российский этап FIA WTCR 2022 станет заключительным в Европе, после чего в Азии (в случае подтверждения) должны пройти еще три гоночных уик-энда.



Календарь WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022:



Чехия — 9-10 апреля

Франция — 7-8 мая

Германия — 26-28 мая

Венгрия — 11-12 июня

Испания — 25-26 июня

Португалия — 2-3 июля

Россия — 6-7 августа

Южная Корея — 8-9 октября

Китай — 5-6 ноября

Макао — 18-20 ноября.



Продажа билетов на финальный этап этого сезона — FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, который состоится 27 и 28 ноября на «Сочи Автодроме», открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.