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«Сочи Автодром» примет этап WTCR в 2022 году

«Сочи Автодром» примет этап WTCR в 2022 году
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Организаторы чемпионата WTCR официально представили календарь на сезон-2022, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома». Этап в Сочи состоится в следующем сезоне 6 и 7 августа.

В следующем сезоне количество этапов первенства увеличится с восьми до десяти. Старт сезона запланирован на апрель в Чехии, последние две гонки должны состояться в ноябре в китайском Макао.

Гонки на «Сочи Автодроме» станут седьмым этапом чемпионата WTCR следующего сезона. Примечательно, что российский этап FIA WTCR 2022 станет заключительным в Европе, после чего в Азии (в случае подтверждения) должны пройти еще три гоночных уик-энда.

Календарь WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022:

Чехия — 9-10 апреля
Франция — 7-8 мая
Германия — 26-28 мая
Венгрия — 11-12 июня
Испания — 25-26 июня
Португалия — 2-3 июля
Россия — 6-7 августа
Южная Корея — 8-9 октября
Китай — 5-6 ноября
Макао — 18-20 ноября.

Продажа билетов на финальный этап этого сезона — FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, который состоится 27 и 28 ноября на «Сочи Автодроме», открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.

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