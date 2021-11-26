«Сочи Автодром» примет этап WTCR в 2022 году

Организаторы чемпионата WTCR официально представили календарь на сезон-2022, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома». Этап в Сочи состоится в следующем сезоне 6 и 7 августа.
В следующем сезоне количество этапов первенства увеличится с восьми до десяти. Старт сезона запланирован на апрель в Чехии, последние две гонки должны состояться в ноябре в китайском Макао.
Гонки на «Сочи Автодроме» станут седьмым этапом чемпионата WTCR следующего сезона. Примечательно, что российский этап FIA WTCR 2022 станет заключительным в Европе, после чего в Азии (в случае подтверждения) должны пройти еще три гоночных уик-энда.
Календарь WTCR − FIA World Touring Car Cup 2022:
Чехия — 9-10 апреля
Франция — 7-8 мая
Германия — 26-28 мая
Венгрия — 11-12 июня
Испания — 25-26 июня
Португалия — 2-3 июля
Россия — 6-7 августа
Южная Корея — 8-9 октября
Китай — 5-6 ноября
Макао — 18-20 ноября.
Продажа билетов на финальный этап этого сезона — FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, который состоится 27 и 28 ноября на «Сочи Автодроме», открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.
- 26 ноября 2021
-
20:33
-
19:51
-
18:46
-
17:43
-
16:00
-
14:37
-
13:24
-
13:01
-
12:04
-
11:02
-
10:07
-
00:54
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
21:19
-
20:17
-
19:02
-
17:50
-
16:41
-
15:43
-
14:13
-
12:53
-
12:02
-
11:56
-
11:00
-
09:53
-
00:40
- 24 ноября 2021
-
23:59
-
22:41
-
21:22
-
20:12
-
19:14
-
18:14
-
17:03
-
15:39
-
14:56