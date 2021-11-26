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Хельмут Марко: мы полностью уверены в способностях Ферстаппена на городских трассах

Хельмут Марко: мы полностью уверены в способностях Ферстаппена на городских трассах
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«В квалификации в Катаре Пьер Гасли практически не уступал в скорости Ферстаппену за рулем «Ред Булл». Если машина второй команды настолько быстра, то с машиной первой команды просто не может быть всё в порядке. «Ред Булл» должен лучше смотреться на Гран-при Саудовской Аравии.

Мы полностью уверены в способностях Макса Ферстаппена на городских трассах. Он победил в Монако и доминировал в Баку, пока на его машине не взорвалась покрышка. Думаю, что и в Саудовской Аравии именно мастерство гонщика может обеспечить ключевую разницу», — приводит слова Хельмута Марко Sport1.de.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас (203).

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