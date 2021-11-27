«Альфа Ромео» устроила для Райкконена красивую церемонию прощания на базе команды

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» организовала прощальную вечеринку для финского гонщика Кими Райкконена, покидающего Формулу-1 по окончании сезона-2021.
«По тебе всегда будут скучать», — написала пресс-служба «Альфа Ромео» в «Инстаграме», добавив «спасибо» на финском языке.
Если у вас не отображаются фото и видео, то их можно посмотреть в «инстаграме» команды «Альфа Ромео».
Напомним, финский гонщик объявил о завершении карьеры в ходе сезона-2021, который станет для него последним в «Королевских гонках». Место Райкконена в «Альфа Ромео» займёт его соотечественник Валттери Боттас.
Кими Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году в составе команды «Заубер». В 2002 году он перешёл в «Макларен», а в 2007-м — в «Феррари», где в первый же год завоевал чемпионский титул. Всего ан счету Райкконена 351 Гран-при, в которых он завоевал 18 поулов, одержал 21 победу и 103 раза побывал на подиуме.
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