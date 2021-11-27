Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Ромео» устроила для Райкконена красивую церемонию прощания на базе команды

«Альфа Ромео» устроила для Райкконена красивую церемонию прощания на базе команды
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» организовала прощальную вечеринку для финского гонщика Кими Райкконена, покидающего Формулу-1 по окончании сезона-2021.

«По тебе всегда будут скучать», — написала пресс-служба «Альфа Ромео» в «Инстаграме», добавив «спасибо» на финском языке.

Если у вас не отображаются фото и видео, то их можно посмотреть в «инстаграме» команды «Альфа Ромео».

Напомним, финский гонщик объявил о завершении карьеры в ходе сезона-2021, который станет для него последним в «Королевских гонках». Место Райкконена в «Альфа Ромео» займёт его соотечественник Валттери Боттас.

Кими Райкконен дебютировал в Формуле-1 в 2001 году в составе команды «Заубер». В 2002 году он перешёл в «Макларен», а в 2007-м — в «Феррари», где в первый же год завоевал чемпионский титул. Всего ан счету Райкконена 351 Гран-при, в которых он завоевал 18 поулов, одержал 21 победу и 103 раза побывал на подиуме.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021