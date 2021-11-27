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Алонсо попал на обложку Forbes, Мазепин отреагировал

Алонсо попал на обложку Forbes, Мазепин отреагировал
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Двукратный чемпион мира, пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал обложку популярного журнала Forbes со своим фото.

«Спасибо, Forbes, за декабрьское интервью и включение меня на обложку. Это был очень успешный год», — написал Алонсо.

Фотографию можно посмотреть на странице Фернандо Алонсо в «Инстаграме».

Фото прокомментировал российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин.

«Босс», — написал россиянин.

В настоящее время Фернандо 10-й в общем зачёте пилотов Формулы-1. На его счету 77 баллов. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 351,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203). Мазепин на последнем месте. Пока в его активе ни одного очка.

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