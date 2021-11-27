«Мы многому научились». Боттас рассказал, что «Мерседес» делает не так, как в начале года

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды на Гран-при Саудовской Аравии. По словам Боттаса, команда изменила настройку болидов в сравнении с той, какой она была в начале сезона, что приносит ей пользу.

«Признаться, мы немного удивлены темпом в Катаре. Похоже, что треки со скоростными поворотами хороши для нас. Это вселяет надежду в преддверии Гран-при Саудовской Аравии. В настоящее время мы в хорошей форме. Надеюсь, что сможем сохранить хорошую динамику.

Удалось ли нам сократить отставание от «Ред Булл» на скоростных участках? Я полагаю, что да. Мы многому научились, поработав с настройками. Сейчас мы настраиваем болиды несколько иначе по сравнению с тем, как делали в начале года.

В Катаре мы поработали хорошо, надеюсь, то же самое будет и в Саудовской Аравии. С точки зрения обгонов эти трассы похожи, так что будет непросто. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Боттаса GPFans.