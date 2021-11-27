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Карлос Сайнс поделился мнением о самом сильном гонщике в квалификациях

Карлос Сайнс поделился мнением о самом сильном гонщике в квалификациях
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о самом лучшем пилоте квалификационных заездов. По мнению Сайнса, им является его партнёр по команде, монегаск Шарль Леклер.

«Я думаю, что Шарль лучший в квалификации. Он один из величайших, если не величайший из ныне выступающих в Формуле-1. Это прекрасно видно по тому, как он проявляет себя, выступая на высоком уровне. И я говорю не только о его скорости, но и о хорошей трудовой этике.

Он здорово взаимодействует с командой. У него масса сильных сторон, которые делают его таким сильным пилотом. Пожалуй, нет более талантливого гонщика, чем Шарль, при езде на круге в сухих условиях», — приводит слова Сайнса PlanetF1 со ссылкой на журнал GP Racing.

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