«Мерседес» намерен улучшить двигатель на авто Боттаса, чтобы помочь ему обойти Ферстаппена

Немецкая команда «Мерседес» собирается провести улучшения на двигателе болида пилота Валттери Боттаса. Это будет сделано для того, чтобы помочь финну обойти голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в предстоящей гонке нынешнего сезона. В «Мерседесе» собираются использовать специальный режим и доработать двигатель таким образом, чтобы никак не нарушать регламент ФИА, что позволит Боттасу избежать штрафных санкций. Об этом сообщает испанский Motorsport.



По сведениям источника, мотор на авто Валттери будет подобен тому, который был у его напарника, британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. В команде надеются, что Хэмилтон станет первым по итогам Гран-при Саудовской Аравии, причём поставит самый быстрый круг, а Боттас опередит Ферстаппена.



Ранее мнением о соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена поделился четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост.