Валентино Росси высказался о возможности провести совместные гонки с Ландо Норрисом

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси поделился мыслями о шансах однажды провести совместные гонки с пилотом команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрисом. Напомним, этот сезон стал для Росси последним в мотогонках.



«Я уже давно на связи с Ландо. Знаю, что он с самого начала являлся моим поклонником и даже однажды выполнил дизайн своего шлема таким образом, чтобы он походил на мой. Я часто наблюдаю за этим парнем. Он большой, большой талант. А ведь он ещё так молод! В следующем году, когда у меня будет больше времени, я бы хотел посетить гонку Формулы-1.



Что касается возможности провести совместные гонки в следующем году, то это было бы просто здорово, Ландо очень быстр. Я буду участвовать в гонках на машинах, и если смогу погоняться с Ландо, то получил бы большое удовольствие», — приводит слова Росси Motorsport España.