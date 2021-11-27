Мюллер завоевал поул на этапе WTCR в Сочи, пилоты «Лады» Ладыгин и Митяев — 20-й и 21-й

Гонщик команды Lynk & Co Иван Мюллер завоевал поул в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи. По итогам квалификации Мюллер на 0,348 секунды опередил Микеля Аскону из Cupra, ставшего вторым. Третий результат по итогам квалификации достался Нестору Джиролами на «Хонде».
Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 20-е и 21-е место по итогам квалификации. «Лада» выступает на этапе WTCR по уайлд-кард. Команда дебютирует в чемпионате и получила перед стартом этапа максимальный балласт на свои машины.
Габриэль Тарквини, проводящий последнюю гонку WTCR в карьере, показал по итогам квалификации 16-й результат.
WTCR. Сочи. Квалификация
1. Иван Мюллер (Lynk & Co) — 2.29,624
2. Микель Аскона (Cupra) +0,348
3. Нестор Джиролами (Honda) +0,445
4. Натанаэль Бёртон (Audi) +0,661
5. Янн Эрлаше (Lynk & Co) +2,283
...16. Габриэль Тарквини (Hyundai) — 2.32,811
...20. Кирилл Ладыгин (LADA) — 2.34,448
21. Михаил Митяев (LADA) — 2.36,019.
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