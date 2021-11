Мюллер завоевал поул на этапе WTCR в Сочи, пилоты «Лады» Ладыгин и Митяев — 20-й и 21-й

Гонщик команды Lynk & Co Иван Мюллер завоевал поул в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи. По итогам квалификации Мюллер на 0,348 секунды опередил Микеля Аскону из Cupra, ставшего вторым. Третий результат по итогам квалификации достался Нестору Джиролами на «Хонде».



Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 20-е и 21-е место по итогам квалификации. «Лада» выступает на этапе WTCR по уайлд-кард. Команда дебютирует в чемпионате и получила перед стартом этапа максимальный балласт на свои машины.



Габриэль Тарквини, проводящий последнюю гонку WTCR в карьере, показал по итогам квалификации 16-й результат.



WTCR. Сочи. Квалификация



1. Иван Мюллер (Lynk & Co) — 2.29,624

2. Микель Аскона (Cupra) +0,348

3. Нестор Джиролами (Honda) +0,445

4. Натанаэль Бёртон (Audi) +0,661

5. Янн Эрлаше (Lynk & Co) +2,283

...16. Габриэль Тарквини (Hyundai) — 2.32,811

...20. Кирилл Ладыгин (LADA) — 2.34,448

21. Михаил Митяев (LADA) — 2.36,019.