Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен раскритиковал расширение календаря Формулы-1.



«Новый календарь приведёт к выгоранию у многих людей, это никому не пойдёт на пользу. Может быть, некоторым зрителям и нравится смотреть много гонок подряд, но людям, которые делают большую часть работы, приходится очень сложно. Должен быть способ сделать всё гораздо лучше. Некоторые команды попросту не могу позволить себе нанять больше людей из-за финансовых трудностей.



Раньше между гонками проводились тесты, так что, конечно, большее количество гонок лучше, чем схема, при которой гонки чередовались с тестами. Не думаю, что было легче, пусть этапов и было меньше. Я езжу домой между гонками, пусть и на пару дней. Но механики и другие сотрудники команды не могут себе позволить такое, потому что они работают целыми днями, особенно когда машины прибывают позже», — приводит слова Кими Райкконена GPFans.