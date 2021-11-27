Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо рассказал, в чём проигрывает Норрису

Риккардо рассказал, в чём проигрывает Норрису
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о том, где именно на трассе он уступает напарнику, Ландо Норрису.

«Наша машина сильно страдает в длинных среднескоростных поворотах. Пройти их быстро можно только уникальным стилем «Макларена». В этих поворотах Ландо работает намного лучше меня. Я никак не могу разобраться с этим подходом. Всё дело во входе в поворот и сочетании торможения со сменой направления. Я пытаюсь добиться этого от машины, она входит в поворот, но не так быстро, как хотелось бы. Я теряю всего пять сотых на поворот, но в сумме это даёт три-четыре десятые секунды.

Дело только в этом. Это слабое место машины, а моя слабость в том, что я не могу заставить машину работать должным образом в таких поворотах. Я вижу разницу в стиле пилотирования между мной и Норрисом, знаю, почему возникают проблемы. Я уверен, что прибавил в ходе сезона, но мне нужно сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021