Джовинацци: Хэмилтон и Ферстаппен написали мне по поводу ухода из Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, кто из гонщиков Формулы-1 поддержал его после потери места в команде на следующий сезон.



«И Хэмилтон, и Ферстаппен написали мне, это было очень приятно. Мы с Максом выступали вместе в Формуле-3 в 2015 году, так что я хорошо его знаю и ценю такие жесты. Но написали мне не только они, ещё Гасли, Окон, Перес. Кроме этого, меня поприветствовали все гонщики ФОрмулы-Е, с которыми мне предстоит встретиться в этом сезоне.



Сейчас передо мной новый вызов — Формула-Е. Я работаю с командой на симуляторе. Я собираюсь сохранить место в паддоке Формулы-1. Сейчас я являюсь третьим пилотом «Феррари», и посмотрим, что произойдет в 2023-м. Формула-1 — это маленький мир, здесь может случиться всякое», — приводит слова ДжовинацциFormula Passion.