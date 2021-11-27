Джовинацци: Хэмилтон и Ферстаппен написали мне по поводу ухода из Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, кто из гонщиков Формулы-1 поддержал его после потери места в команде на следующий сезон.
«И Хэмилтон, и Ферстаппен написали мне, это было очень приятно. Мы с Максом выступали вместе в Формуле-3 в 2015 году, так что я хорошо его знаю и ценю такие жесты. Но написали мне не только они, ещё Гасли, Окон, Перес. Кроме этого, меня поприветствовали все гонщики ФОрмулы-Е, с которыми мне предстоит встретиться в этом сезоне.
Сейчас передо мной новый вызов — Формула-Е. Я работаю с командой на симуляторе. Я собираюсь сохранить место в паддоке Формулы-1. Сейчас я являюсь третьим пилотом «Феррари», и посмотрим, что произойдет в 2023-м. Формула-1 — это маленький мир, здесь может случиться всякое», — приводит слова ДжовинацциFormula Passion.
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