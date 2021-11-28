Пилот Формулы-2 Оскар Пиастри рассказал о плане, которого собирается придерживаться, чтобы попасть в Формулу-1. Со следующего сезона Оскар будет резервным гонщиком команды «Альпин».



«Буду ли я участвовать в гонках в 2022 году? Думаю, что нет. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы попасть в Формулу-1. Полагаю, просто быть в паддоке с «Альпин» настолько часто, насколько возможно, одинаково, если не более выгодно для меня с точки зрения попадания в «Королевские гонки». Как бы сильно я ни скучал по заездам, надо смотреть на вещи со стратегической точки зрения.

Это звучит странно, но я бы предпочёл не участвовать в гонках и полностью сосредоточиться на своей роли резервного гонщика с целью попасть в Формулу-1 в ближайшем будущем», — приводит слова Пиастри Autosport.