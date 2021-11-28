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Экс-пилот Формулы-1 госпитализирован в сочинскую больницу

Экс-пилот Формулы-1 госпитализирован в сочинскую больницу
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Гонщик команды JAS Honda Тиагу Монтейру был доставлен в больницу в Сочи. Об этом сообщили на странице JAS Motorsport в «Инстаграме».

«Передаём наилучшие пожелания нашему хорошему другу, давнему гонщику JAS Honda Тиагу Монтейру. Пропустив тренировку ФИА WTCR этим утром из-за плохого самочувствия, он отказался от участия в сочинских заездах. У Тиагу была диагностирована бактериальная инфекция органов грудной клетки. Сейчас он поправляется в больнице. Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Фотографию можно посмотреть на странице JAS Motorsport в «Инстаграме».

В сезоне-2005-2006 Монтейру выступал в Формуле-1.

Напомним, вчера, 27 ноября, гонщик команды Lynk & Co Иван Мюллер завоевал поул в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи.

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