Экс-пилот Формулы-1 госпитализирован в сочинскую больницу

Гонщик команды JAS Honda Тиагу Монтейру был доставлен в больницу в Сочи. Об этом сообщили на странице JAS Motorsport в «Инстаграме».
«Передаём наилучшие пожелания нашему хорошему другу, давнему гонщику JAS Honda Тиагу Монтейру. Пропустив тренировку ФИА WTCR этим утром из-за плохого самочувствия, он отказался от участия в сочинских заездах. У Тиагу была диагностирована бактериальная инфекция органов грудной клетки. Сейчас он поправляется в больнице. Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Фотографию можно посмотреть на странице JAS Motorsport в «Инстаграме».
В сезоне-2005-2006 Монтейру выступал в Формуле-1.
Напомним, вчера, 27 ноября, гонщик команды Lynk & Co Иван Мюллер завоевал поул в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи.
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