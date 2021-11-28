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Роб Хафф выиграл вторую гонку WTCR в Сочи, пилоты «Лады» — последние

Роб Хафф выиграл вторую гонку WTCR в Сочи, пилоты «Лады» — последние
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Гонщик команды Cupra Роб Хафф праздновал победу по итогам второй гонки этапа чемпионата WTCR в Сочи. Вторым стал пилот Audi Фредерик Вервиш. Топ-3 замкнул Натанаэль Бертон (Audi).

Ян Эрлаше (Lynk & Co), одержавший победу в чемпионате благодаря шестому результату в первой гонке, во втором заезде вновь был шестым.

Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 13-е и 14-е место соответственно.

WTCR. Сочи. Вторая гонка:

1. Роб Хафф (Cupra) — 13 кругов
2. Фредерик Вервиш (Audi) +4,563
3. Натанаэль Бертон (Audi) + 5,643
4. Аттила Тасси (Honda) + 7,493
5. Жан-Карл Вернэ (Hyundai) + 9,291
6. Ян Эрлаше (Lynk & Co) + 9,600
...13. Кирилл Ладыгин (LADA) + 37,541
14. Михаил Митяев (LADA) + 42,790

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