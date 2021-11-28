Роб Хафф выиграл вторую гонку WTCR в Сочи, пилоты «Лады» — последние

Гонщик команды Cupra Роб Хафф праздновал победу по итогам второй гонки этапа чемпионата WTCR в Сочи. Вторым стал пилот Audi Фредерик Вервиш. Топ-3 замкнул Натанаэль Бертон (Audi).



Ян Эрлаше (Lynk & Co), одержавший победу в чемпионате благодаря шестому результату в первой гонке, во втором заезде вновь был шестым.



Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 13-е и 14-е место соответственно.



WTCR. Сочи. Вторая гонка:

1. Роб Хафф (Cupra) — 13 кругов

2. Фредерик Вервиш (Audi) +4,563

3. Натанаэль Бертон (Audi) + 5,643

4. Аттила Тасси (Honda) + 7,493

5. Жан-Карл Вернэ (Hyundai) + 9,291

6. Ян Эрлаше (Lynk & Co) + 9,600

...13. Кирилл Ладыгин (LADA) + 37,541

14. Михаил Митяев (LADA) + 42,790