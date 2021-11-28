Роб Хафф выиграл вторую гонку WTCR в Сочи, пилоты «Лады» — последние
Поделиться
Гонщик команды Cupra Роб Хафф праздновал победу по итогам второй гонки этапа чемпионата WTCR в Сочи. Вторым стал пилот Audi Фредерик Вервиш. Топ-3 замкнул Натанаэль Бертон (Audi).
Ян Эрлаше (Lynk & Co), одержавший победу в чемпионате благодаря шестому результату в первой гонке, во втором заезде вновь был шестым.
Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 13-е и 14-е место соответственно.
WTCR. Сочи. Вторая гонка:
1. Роб Хафф (Cupra) — 13 кругов
2. Фредерик Вервиш (Audi) +4,563
3. Натанаэль Бертон (Audi) + 5,643
4. Аттила Тасси (Honda) + 7,493
5. Жан-Карл Вернэ (Hyundai) + 9,291
6. Ян Эрлаше (Lynk & Co) + 9,600
...13. Кирилл Ладыгин (LADA) + 37,541
14. Михаил Митяев (LADA) + 42,790
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
15:41
-
14:35
-
14:04
-
12:59
-
12:00
-
10:58
-
10:09
-
00:56
- 27 ноября 2021
-
23:02
-
21:46
-
20:55
-
19:52
-
18:44
-
17:32
-
17:07
-
15:57
-
15:03
-
14:05
-
12:41
-
11:40
-
10:33
-
09:53
-
00:55
-
00:08
- 26 ноября 2021
-
23:03
-
21:59
-
21:49
-
20:33
-
19:51
-
18:46
-
17:43
-
16:00
-
14:37
-
13:24
-
13:01
Партнерский контент