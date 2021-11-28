Льюис Хэмилтон: Фрэнк Уильямс — один из самых добрых людей, кого я встречал в Формуле-1

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон отреагировал на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
«Сэр Фрэнк Уильямс был одним из самых добрых людей, которых я имел удовольствие встречать в этом спорте. Он добился чего-то реально особенного. Знаю, что до последних дней он оставался гонщиком и бойцом в своём сердце. Его наследие будет жить вечно», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.
Свои соболезнования выразил и бывший партнёр Хэмилтона по команде, знаменитый гонщик Нико Росберг.
«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс. Я многим обязан вам и вашей семье, испытываю бесконечную благодарность. Мои мысли сейчас с вашей семьёй. Помню момент, когда стоял рядом с вами в паддоке Монцы в 2005 году, наблюдая за гонкой. Вы повернулись ко мне и сказали, что хотите, чтобы я начал выступать за вас в 2006 году», — написал Росберг в «Твиттере».
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