Хельмут Марко рассказал, почему болиды Эдриана Ньюи не побеждают в каждом сезоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, почему глава конструкторского бюро команды Эдриан Ньюи не создаёт чемпионские болиды каждый сезон.



«Ньюи начинал как гонщик. Если он видит шанс победить, то он мотивирован совершенно иначе, нежели когда в его распоряжении силовая установка, которая на 30 лошадиных сил слабее, чем у конкурентов.



В чемпионате нет никого опытнее, никого, кто выиграл бы столько титулов с разными командами. Это мотивирует других инженеров: в аэродинамическом и других отделах Ньюи — большой авторитет. И он до сих пор чертит на бумаге», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Ранее Хельмут Марко рассказал, почему Макс Ферстаппен мог бы уже сейчас выиграть титул.

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