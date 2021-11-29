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Берни Экклстоун: без таких людей, как Фрэнк Уильямс, Формула-1 могла бы не выжить

Берни Экклстоун: без таких людей, как Фрэнк Уильямс, Формула-1 могла бы не выжить
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

«Фрэнк был одним из долгожителей нашего спорта, его путь был огромным. Если бы в старые времена в Формуле-1 не было таких людей, она могла бы не выжить. Уильямс был одним из тех, кто создавал Формулу-1.

Клэр позвонила мне утром и сказала, что мы потеряли Фрэнка. Разумеется, она была опечалена, но мы давно знали, что это произойдёт. Ей вчера позвонили из госпиталя и сказали, что стоит побыстрее повидаться с отцом, потому что ему осталось недолго.

Фрэнк – человек удивительной судьбы. Никто не прожил столько лет в подобном состоянии, но он никогда не жаловался. Он был настоящим бойцом. При этом его все любили», — цитирует Экклстоуна Associated Press.

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