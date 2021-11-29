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Кристиан Хорнер рассказал, какой участок трассы решил судьбу гонки Гран-при Катара

Кристиан Хорнер рассказал, какой участок трассы решил судьбу гонки Гран-при Катара
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какой участок трассы решил судьбу гонки Гран-при Катара. Напомним, победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен занял второе место.

«Я думаю, весь уик-энд между нами была разница в шестом повороте. Начиная с пятницы и до вечера воскресенья мы теряли там по две десятых на каждом круге. И это одна из тех вещей, с которой непременно нужно разобраться. Только так можно понять, как нам стать быстрее.

В первом отрезке гонки Хэмилтон имел большое преимущество по скорости перед нами, но потом мы смогли с ним сравняться. Тот факт, что Макс претендовал на самый быстрый круг даже в концовке, когда ехал на софте, обнадёживает», — цитирует Хорнера PlanetF1.

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