Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какой участок трассы решил судьбу гонки Гран-при Катара. Напомним, победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен занял второе место.



«Я думаю, весь уик-энд между нами была разница в шестом повороте. Начиная с пятницы и до вечера воскресенья мы теряли там по две десятых на каждом круге. И это одна из тех вещей, с которой непременно нужно разобраться. Только так можно понять, как нам стать быстрее.



В первом отрезке гонки Хэмилтон имел большое преимущество по скорости перед нами, но потом мы смогли с ним сравняться. Тот факт, что Макс претендовал на самый быстрый круг даже в концовке, когда ехал на софте, обнадёживает», — цитирует Хорнера PlanetF1.

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