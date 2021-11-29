Эндрю Шовлин: трасса в Джидде должна подойти «Мерседесу». Но мы осторожно оцениваем шансы

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии. Гонка на трассе в Джидде состоится 5 декабря.
«Если мы внимательно посмотрим на трассу в Джидде, то, думаю, она должна подойти нам. На машине Льюиса будет стоять более мощный двигатель, что даст ему нужный импульс.
С другой стороны, трасса в Остине в теории тоже подходила нам. Однако там небольшое преимущество было у «Ред Булл». Так что мы осторожно оцениваем наши шансы в гонках, которые формально должны быть нашими.
Нам ещё предстоит найти правильные настройки и удачно выбрать шины. Постараемся сделать всё возможное, чтобы приехать в Саудовскую Аравию в хорошей форме. Если с самого начала уик-энда машина быстра, то можно прогрессировать», — цитирует Шовлина RaceFans.
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